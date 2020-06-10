Барнаул, , 12:53 — REGNUM Представители партии «Единая Россия» в Алтайском крае откликнулись на призыв председателя партии Дмитрия Медведева и пожертвовали свои месячные зарплаты в виде членских взносов на помощь в борьбе с пандемией коронавируса. Как сообщает сегодня, 10 июня, официальный сайт алтайского отделения партии, реанимобиль с символикой акции #СпасибоВрачам, который был передан КГБУЗ «Городская больница №2, г. Рубцовск», приобретён именно на пожертвования депутатов.

«Единая Россия» помогла развитию системы скорой помощи Алтайского края Altai-ter.er.ru

«Наши медработники не просто делают текущую работу, но подают пример самоотдачи, преданности, глубокой ответственности. То, что база медучреждений обновляется — это ещё один пример того, что мы делаем всё возможное, чтобы система здравоохранения была готова не просто к текущей работе, но к борьбе с разными недугами», — сказал на церемонии вручения вижу секретарь Алтайского регионального отделения «Единой России» Александр Романенко.

Главный врач Городской больницы №2 Рубцовска Сергей Воронкин рассказал, что география зон обслуживания отделения скорой помощи и медицинской эвакуации больницы большая — город Рубцовск и 13 районов. В среднем в месяц осуществляется 35−45 выездов. Осуществить больше и эвакуировать большее количество больных нет возможности, так как отдаленность районов большая и часто приходится транспортировать пациентов в Барнаул, а это до 450−500 км в одну сторону.

«Используя современную транспортную технику, оборудованную медоборудованием, мы можем вывезти тяжёлого пациента из любой точки Алтайского края в медучреждения третьего уровня, межрайонные центры. Поэтому получение автомобилей скорой помощи, реанимобиля — неоценимый вклад в развитие медицинской организации» — сказал Сергей Воронкин.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее по инициативе партии «Единая Россия» во все субъекты Российской Федерации были переданы автомобили для нужд медицинских учреждений. В Алтайском крае машины предоставили в бессрочное пользование персоналу городских больниц №4 и №5 города Барнаула.

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