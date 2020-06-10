Сеул, , 13:48 — REGNUM Не смотря на то, что КНДР закрыла все каналы связи с Южной Кореей, горячая линия между Командованием ООН в Южной Корее (UNC) и северокорейскими военными работает в штатном режиме. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей командования.

Однако, неизвестно, продолжит ли указанная военная линия связи функционировать в будущем.

Известно, что в 2013 году Пхеньян закрыл в одностороннем порядке линию связи между военными, объявив о недействительности соглашения о перемирии. Горячую линию удалось восстановить спустя пять лет, в июле 2018 года.

Напомним, что Северная Корея заблокировала все линии связи с Южной Кореей с 9 июня в связи с южнокорейской провокацией на границе, связанной с раздачей антиправительственных листовок.