Тбилиси, , 12:50 — REGNUM Переговоры о посещении Грузии туристов из Израиля были отложены. Об этом 10 июня сообщает пресс-служба администрации грузинского правительства.

В объявлении говорится, что соглашение с Израилем уже достигнуто, но планы были нарушены из-за увеличения числа выявленных случаев заражения коронавирусом.

«Несмотря на то, что из списка приоритетных стран, соглашение было достигнуто с Израилем, исходя из осложнившейся там эпидемиологической ситуации, возможность незамедлительного открытия туризма отсрочена», — говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, в Грузии планируются открыть границы для туристов с 1 июля. Это будет сделано не для всех, а по договоренности с властями стран о «зеленом коридоре».

Стоит также отметить, что в Израиле в середине мая выявляли в сутки менее десяти случаев заражения коронавирусом. В июне этот показатель резко вырос, доходя до 190 выявленных случаев в день.

Читайте ранее в этом сюжете: Гахария рассказал, как жители Грузии могут поддержать экономику