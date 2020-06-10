Москва, , 12:38 — REGNUM

Новые форматы голосования по поправкам в Конституцию сами по себе никак не могут снизить прозрачность этого голосования и легитимность этих выборов, наблюдатели могут проконтролировать ситуацию как в части электронного голосования, так и в части голосования за пределами участков, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в среду, 10 июня, директор Центра политического анализа Павел Данилин.

« Для того, чтобы голосование по поправках в Конституцию прошло максимально честно, прозрачно и открыто, мы проводим сейчас дополнительный набор наблюдателей. И если у кого-то есть сомнения по поводу этого голосования из-за его новых форматов, электронного голосования и голосования за пределами участков, можно участвовать в наблюдении.

Организацией процесса занимается Центризбирком, и делает он это на высоком профессиональном уровне. Вопрос о легитимности этого голосования вообще не стоит. ЦИК отказался от формата почтового голосования, хотя в целом ряде западных стран это практикуется. Но там наблюдатели не могут ничего проконтролировать — в отличие в том числе от электронного голосования.

Формирование же новых участков имеет своей целью растянуть время прихода людей, минимизировать контакты, что важно в нынешней ситуации. Но считать, что новые участки и протяжённость голосования во времени могут сами по себе быть опасными для легитимности выборов — это уже настоящая паранойя « , — отметил Павел Данилин.

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