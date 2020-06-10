Москва, , 12:38 — REGNUM Многополярный мир, в котором Россия и Китай будут важными полюсами, намеревается сформировать КНР. Об этом 10 июня рассказал китайский посол в РФ Чжан Ханьхуэй во время пресс-конференции, которая была организована МИА «Россия сегодня».

По совам посла, Китай также работает по международным делам, где в настоящее время очень неспокойно и, несмотря на желание отдельных людей доминировать в мире, вместе с Россией продвигает идею многополярного мира.

«Мы хотим создать многополярный (мир), мы хотим создать мир с глобализацией, с многосторонностью, и, конечно, в этом многополярном мире и Россия, и Китай будут играть роль важного полюса» , — заявил Чжан Ханьхуэй.

Также он отметил, что это важно для сохранения мира и стабильности, как в регионе, так и во всем мире.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что власти Китая не планируют принимать участие в каких-либо переговорах о разоружении с Москвой и Вашингтоном.