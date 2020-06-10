Киев, , 12:34 — REGNUM Новая программа сотрудничества Украины и Международного валютного фонда (МВФ) не предусматривает повышение пенсионного возраста, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, сообщило 10 июня информационное агентство «УНИАН».

"Нет, таких требований нет. Неизвестно, откуда появилась эта информация, но не прописано в условиях этой программы никаких изменений пенсионного возраста или других вещей, которые касаются пенсий», — рассказал он.

Шмыгаль отметил, что в программе МВФ нет жёстких требований, есть лишь «дорожные карты» того, что должна выполнить Украина.

Получение Украиной очередного транша МВФ прокомментировала политический эксперт Елена Дьяченко:

«Премьер-министр пишет, что $2,1 млрд… поступят в бюджет уже в июне. Не в золотовалютные резервы Нацбанка, а в бюджет. То есть правительство берет кредит, чтобы в лучшем случае проесть, в худшем — деть туда, куда обычно из бюджета у нас деваются деньги», — написала она в социальной сети Facebook.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее МВФ согласовал получение Украиной кредита на 1,5 года в размере $5 млрд по программе stand-by.

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