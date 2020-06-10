Киев, 10 июня 2020, 12:34 — REGNUM Новая программа сотрудничества Украины и Международного валютного фонда (МВФ) не предусматривает повышение пенсионного возраста, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, сообщило 10 июня информационное агентство «УНИАН».
Шмыгаль отметил, что в программе МВФ нет жёстких требований, есть лишь «дорожные карты» того, что должна выполнить Украина.
Получение Украиной очередного транша МВФ прокомментировала политический эксперт Елена Дьяченко:
Как сообщало ИА REGNUM, ранее МВФ согласовал получение Украиной кредита на 1,5 года в размере $5 млрд по программе stand-by.
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