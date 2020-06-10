Москва, , 12:30 — REGNUM Экология должна быть прописана в Конституции РФ. Об этом я в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM сообщил первый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи, посол доброй воли ООН по Арктике и Антарктике и посол Всемирной туристской организации ООН Вячеслав Фетисов. По его словам, от экологической атмосферы в нашей стране зависит благополучие всего евразийского континента. Именно поэтому важно также то, чтобы государство было обязано создавать условия для воспитания экологической культуры, в том числе — за счёт образования:

«За последние три года я проехал по миру в ранге посла и видел, что происходит с природой. Подтверждается то, о чем говорят в WWF: за последние 40 лет в мире уничтожено более половины живой природы — в океане, на земле и в воздухе. Поэтому я считаю, что одна шестая часть земли, на которой находится наша страна, играет сегодня исключительную роль в восстановлении этого баланса. Потому что природа, экология — это взаимосвязанный организм, здесь нужно отдавать отчёт в том, что не принимая усилий, не понимая, что это — самое важное, нашим внукам и правнукам будет очень сложно решать проблемы.

Мы видим, что происходит в регионах нашей огромной страны, видим, как за последние десятилетия резко поменялись климат и экология. Происходит много не только техногенных, но и природных катастроф: наводнение, ураганы, пожары. У нас огромная территория, начинает подтаивать вечная мерзлота, конечно то, что экология для нас является самым главным богатством, я полностью поддерживаю, как и то, что сегодня предлагается в плане укрепления ответственности и понимания людей в отношении нашей природы, экологии и все что с этим связано.

Да, мы должны сделать всё, для того чтобы восстановить экономику, президент принял уже 11 программ связанных с экологией, на них нужны большие средства. Мешают санкции, но я точно могу сказать, что евразийский континент зависит от того, какая экологическая ситуация будет в нашей стране. Это важно для дальнейшего развития ситуации, связанной с экологическим туризмом, с тем, что у нас высаживаются деревья каждый год. И ещё главное — это преподавание в школе и экологической культуры. Нам нужно воспитывать, так называемых экосапиенсов, которые будут относиться бережно к тому, что является самым главным. Лично для меня защита природы стала теперь смыслом жизни и поправки в Конституцию РФ я поддерживаю полностью».

Как уже сообщало ИА REGNUM, поправки к Конституции РФ были инициированы после того, как президент России Владимир Путин обнародовал свое послание Федеральному собранию. Из-за эпидемии коронавируса голосование за них пришлось переносить. И вот недавно была назначена новая дата голосования — 1 июля.

Природоохранные поправки звучат так: Правительство Российской Федерации «осуществляет меры, направленные на создание благоприятных условий жизнедеятельности населения, снижение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, сохранение уникального природного и биологического многообразия страны, формирование в обществе ответственного отношения к животным»; «создает условия для развития системы экологического образования граждан, воспитания экологической культуры».