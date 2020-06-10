Пекин, , 12:23 — REGNUM Власти Китая готовы укреплять диалог с Североатлантическим альянсом на основе равноправия и взаимоуважения и вносить вклад в глобальный мир и развитие. Об этом 10 июня заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

«Китай готов укреплять диалог с НАТО на основе принципов равноправия и взаимного уважения», — сказала Чуньин на брифинге, добавив, что Китай продолжит вносить вклад в обеспечение глобального мира и развития.

По ее словам, в КНР надеются, что Североатлантический альянс будет придерживаться правильного взгляда на Китай и объективно расценивать развитие страны, а также вносить вклад в региональный мир и стабильность.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генсек военного блока Йенс Столтенберг заявил, что влияние Китая на баланс сил в мире давно является примером пристального внимания НАТО, хотя Пекин не рассматривается как враг.

Он пояснил, что лидеры стран-участниц альянса пришли к согласию о необходимости принимать меры из-за роста влияния Китая. Такая проблема, отметил Столтенберг, обсуждалась на саммите НАТО в декабре 2019 года.

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