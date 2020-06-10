Сараево, , 12:18 — REGNUM Сербский член президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик примет участие в праздновании Дня Победы в Москве 24 июня. Об этом сообщает агентство СРНА.

Отмечается, что Додик будет присутствовать на параде Победы по приглашению президента России Владимира Путина. О намерении прибыть в Москву Додик проинформировал российского посла в Боснии и Герцеговине Петра Иванцова.

Додик является одним из трёх членов президиума Боснии и Герцеговины. Этот коллективный орган исполнительной власти аналогичен посту главы государства. В настоящее время Додик входит в президиум от Республики Сербской, а Шефик Джаферович и Желько Комшич представляют Боснию и Герцеговину.

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