Москва, , 12:06 — REGNUM Поправки к Конституции РФ повысят статус русского языка и его носителей, помогут исправить существовавшую многие годы несправедливость в отношении работников культуры. Об этом в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM сообщил писатель, член СПЧ и главный редактор «Литературной газеты» Максим Замшев:

«Это очень важно. Конституция РФ 1993 г. была принята в сложный период. И ею мало кто интересовался, получился даже такой правовой нигилизм. Теперь те структуры, которые работают над поправками к Конституции, хорошо понимают, что поправки нужно делать понятными народу, говорить с ним на одном языке, в каждой поправке нужно предусмотреть улучшение жизни. Именно поправка о русском языке говорит о том, что государство признает язык, его культуру, запись такой же ценностью, как оборонное могущество или экономическая мощь, как природные ресурсы и прочее, прочее, прочее. Это — одна из гуманитарных основ жизни.

Также люди, которые занимаются культурой и русским языком, филологи, лингвисты, они играют чрезвычайно важную роль в обществе. Но в последнее время они оказались отодвинутыми на маргинальный, скажем так, план. За счёт низких зарплат, за счёт принижительного нигилизма к гуманитарным профессиям в обществе. Закрепление статуса языка в Конституции и эта поправка позволят, как мне кажется, людям, которые вокруг языка работают, получить совсем другой социальный статус.

И потом, язык — это не просто средство общения и то, на чём написана Конституция, но и то, на чём написаны великие произведения Толстого, Достоевского, Чехова и современных писателей. Кто знает, возможно, кто-то из них войдёт в историю так же ярко, как наши классики. Поправки Конституции — это первый шаг к социализации и профессионализации огромного литературного сообщества».

Как уже сообщало ИА REGNUM, поправки к Конституции РФ были инициированы после того, как президент России Владимир Путин обнародовал свое послание Федеральному собранию. Из-за эпидемии коронавируса голосование за них пришлось переносить. И вот недавно была назначена новая дата голосования — 1 июля.

В Конституции предлагается записать: «Государственным языком Российской Федерации на всей ее территории является русский язык как язык государствообразующего народа, входящего в многонациональный союз равноправных народов Российской Федерации»; «Культура в Российской Федерации является уникальным наследием ее многонационального народа. Культура поддерживается и охраняется государством», «Государство защищает культурную самобытность всех народов и этнических общностей Российской Федерации, гарантирует сохранение этнокультурного и языкового многообразия», «Российская Федерация оказывает поддержку соотечественникам, проживающим за рубежом, в осуществлении их прав, обеспечении защиты их интересов и сохранении общероссийской культурной идентичности».