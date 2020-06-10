Стокгольм, , 12:32 — REGNUM Пандемия коронавируса SARS-CoV-2 стремительно ворвалась в жизни многих людей и кардинально их изменила. В общественных местах многие соблюдают социальную дистанцию и носят средства индивидуальной защиты. Национальные системы здравоохранения многих стран были поставлены в чрезвычайное состояние, когда медики боролись за жизнь каждого пациента, у которого был диагностирован COVID-19. Но не стоит забывать, что все это время политики принимали решения, важные решения, которые в буквальном смысле влияли на жизни людей. После того как пандемия пошла на спад в Швеции, свою работу возобновил Риксдаг. На своем первом заседании парламентарии сразу же принялись обсуждать состояние медицины, работу ответственных служб и многие проблемы, где власти, а точнее правительство страны, возглавляемое социал-демократами, не смогли себя проявить на должном уровне. Об этом 10 июня сообщила шведская новостная служба Sveriges Radio.

Присутствовавший в зале заседаний премьер-министр Швеции Стефан Лёвен подчеркнул, что ситуация Швеция должна быть существенно переосмыслена после пандемии коронавируса, так как «стране нужно извлечь урок из кризиса». Премьер-министр заявил, что кризис еще не закончен, но он все еще думает о том, что необходимо сделать после пандемии.

«Мы увидели серьезные слабости. В наших домах престарелых умерло слишком много людей. Но этот исторический кризис также создает исторические возможности», — заявил Лёвен.

Лидер «Умеренных» Ульф Кристерссон отметил, что во время кризиса сотрудничество и отход от политической деятельности были очевидными, но затем наступает момент, когда пора заняться другими социальными проблемами, такими как преступность и интеграция.