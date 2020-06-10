Нарьян-Мар, , 12:06 — REGNUM Врио губернатора Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный обратился к депутатам окружного парламента — в очередной раз он подчеркнул, что референдума по объединению НАО с Архангельской областью в этом году не будет. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации округа.

По его словам, в ближайшее время окружная власть сосредоточится на решении насущных проблем и продолжит поиски объединения с соседним регионом:

«Поиск форм и оптимальных возможностей такого развития — наша с вами общая задача. И исполнительной, и законодательной власти, и самое главное — гражданского общества. А в нашем округе гражданское общество сильное. Глобальные государственные планы — это важно. Но есть такое известное высказывание «Жизнь — это то, что происходит с нами, пока мы строим планы». Это жизнь людей в НАО. Простых тружеников, которые здесь родились и выросли. Которые приезжают сейчас — и так же, как и мы, влюбляются в этот суровый и замечательный край. И перед этими людьми мы, власть, должны быть честными. Быть честными — это значит здесь и сейчас заниматься решением повседневных задач. Сосредоточить все усилия на решении практических вопросов и локальных проблем», — сказал Юрий Бездудный.

К таким задачам глава округа отнес сохранение высокого уровня социальных гарантий, приумножение привилегии национальной автономии, развитие местного бизнеса, привлечение инвестиций в строительство, логистику, новые порты и добычу полезных ископаемых, а также бережное отношение к природе Арктики.

Он заявил, что будет формировать программу для решения практических вопросов, используя возможности действующего договора с Архангельской областью, имеющегося бюджета, а также с расчетом на поддержку федерального центра. В формировании и реализации программы Юрий Бездудный планирует опираться на депутатов и жителей округа.

«Диалог» — таким будет главное слово моей программы. Считаю своим долгом сделать программу максимально открытой и доступной для инициатив всех жителей округа. Я буду ждать предложений и оценок гражданского общества. И я не боюсь критики. Истина рождается только в диалоге. В современном менеджменте есть постулат: «Мысли глобально — действуй локально», — подчеркнул Юрий Бездудный.

Как сообщало ИА REGNUM, меморандум о подготовке регионов к объединению врио губернатора НАО и врио губернатора Архангельской области подписали 13 мая. После этого в НАО начались акции протеста — люди ежедневно выходили на главную площадь Нарьян-Мара и пели гимн округа. Против объединения было собрано более 14 тысяч подписей. Вопрос о проведении референдума в итоге властям пришлось перенести на неопределенный срок.

В настоящее время ведется разработка cовместной программы развития регионов.