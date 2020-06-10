Нарьян-Мар, 10 июня 2020, 12:06 — REGNUM Врио губернатора Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный обратился к депутатам окружного парламента — в очередной раз он подчеркнул, что референдума по объединению НАО с Архангельской областью в этом году не будет. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации округа.
По его словам, в ближайшее время окружная власть сосредоточится на решении насущных проблем и продолжит поиски объединения с соседним регионом:
К таким задачам глава округа отнес сохранение высокого уровня социальных гарантий, приумножение привилегии национальной автономии, развитие местного бизнеса, привлечение инвестиций в строительство, логистику, новые порты и добычу полезных ископаемых, а также бережное отношение к природе Арктики.
Он заявил, что будет формировать программу для решения практических вопросов, используя возможности действующего договора с Архангельской областью, имеющегося бюджета, а также с расчетом на поддержку федерального центра. В формировании и реализации программы Юрий Бездудный планирует опираться на депутатов и жителей округа.
Как сообщало ИА REGNUM, меморандум о подготовке регионов к объединению врио губернатора НАО и врио губернатора Архангельской области подписали 13 мая. После этого в НАО начались акции протеста — люди ежедневно выходили на главную площадь Нарьян-Мара и пели гимн округа. Против объединения было собрано более 14 тысяч подписей. Вопрос о проведении референдума в итоге властям пришлось перенести на неопределенный срок.
В настоящее время ведется разработка cовместной программы развития регионов.