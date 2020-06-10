Киев, , 12:09 — REGNUM Экс-президент Украины Пётр Порошенко отказался от дачи показаний и попытался покинуть Государственное бюро расследований (ГБР) Украины, сообщила 10 июня пресс-служба ведомства.

По словам адвоката Порошенко Ильи Новикова, политика пригласили для вручения документов о подозрении.

«Когда мы зашли в ГБР, к нам подошёл прокурор офиса генерального прокурора и хотел вручить ему подозрение в деле о назначении главы Службы внешней разведки Сергея Семочко», — рассказал он.

Адвокат отметил, что депутату Верховной рады Украины якобы нельзя вручать подозрение, поэтому Порошенко отказался его получать.

«После попытки вручения Порошенко подозрения, экс-президент покинул здание ГБР», — добавил Новиков.

Отметим, что в пресс-службе ГБР заявили о вручении подозрения как о свершившемся факте, поэтому Порошенко теперь, вероятно, официально стал подозреваемым по одному из дел.

Ситуацию прокомментировал украинский журналист Дмитрий Корнейчук. Он уверен, что происходящее — «совместный балаган» Порошенко и президента Украины Владимира Зеленского, организованный с целью взаимного поднятия рейтинга.

«Мы должны наблюдать за низкопробным шоу с картинами, где Порошенко ничего не грозит, а не вспоминать про украденные миллиарды на армии,… за что реально можно посадить», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Порошенко при поддержке своих сторонников приехал на допрос в ГБР, назначенный на 11.00.

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