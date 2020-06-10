Киев, 10 июня 2020, 12:09 — REGNUM Экс-президент Украины Пётр Порошенко отказался от дачи показаний и попытался покинуть Государственное бюро расследований (ГБР) Украины, сообщила 10 июня пресс-служба ведомства.
По словам адвоката Порошенко Ильи Новикова, политика пригласили для вручения документов о подозрении.
Адвокат отметил, что депутату Верховной рады Украины якобы нельзя вручать подозрение, поэтому Порошенко отказался его получать.
Отметим, что в пресс-службе ГБР заявили о вручении подозрения как о свершившемся факте, поэтому Порошенко теперь, вероятно, официально стал подозреваемым по одному из дел.
Ситуацию прокомментировал украинский журналист Дмитрий Корнейчук. Он уверен, что происходящее — «совместный балаган» Порошенко и президента Украины Владимира Зеленского, организованный с целью взаимного поднятия рейтинга.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Порошенко при поддержке своих сторонников приехал на допрос в ГБР, назначенный на 11.00.
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