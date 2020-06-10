Москва, , 12:04 — REGNUM В России могут ужесточить правила захода иностранных военных кораблей в свои территориальные воды, об этом говорится в пояснительной записке к проекту постановления правительства РФ.

Так, предлагается установить необходимость подачи государством флага иностранного военного корабля или судна соответствующего запроса, направляемого по дипломатическим каналам не позднее 30 дней до предполагаемой даты прохода, а для кораблей и судов с ядерными энергетическими установками — не позднее 90 дней.

Новые правила будут действовать не только в отношении военных кораблей других государств, но и других судов, эксплуатируемых в некоммерческих целях, в территориальном море, во внутренних морских водах.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Совет Федерации одобрил изменения в статью 16 закона «О Государственной границе Российской Федерации» и статью 142 «О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации». Они касаются порядка захода иностранных туристических судов в районы российских внутренних морских вод и территориального моря РФ в Арктической зоне и (или) Дальневосточном федеральном округе.

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