Москва, 10 июня 2020, 11:58 — REGNUM За пять лет российские некоммерческие организации, занимающиеся политической деятельностью, официально получили от иностранных спонсоров порядка 4 млрд рублей. Такие цифры привёл секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.
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Речь идёт о периоде с 2015 по 2019 год. При этом он отметил, что реально поступившие суммы спонсорской помощи с Запада гораздо превышают этот показатель.
Он подчеркнул, что подобные «серые схемы» серьёзно затрудняют возможность доказать факты «прямого участия США или их союзников в подрывной деятельности против России».
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Секретарь Совбеза пояснил, что работа сети зарубежных НПО распределена по соответствующим сферам ответственности и осуществляется с использованием возможностей подконтрольных российских некоммерческих организаций гуманитарной или правозащитной направленности, которые активно участвуют в политической деятельности.
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