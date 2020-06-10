Москва, , 11:58 — REGNUM За пять лет российские некоммерческие организации, занимающиеся политической деятельностью, официально получили от иностранных спонсоров порядка 4 млрд рублей. Такие цифры привёл секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

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Речь идёт о периоде с 2015 по 2019 год. При этом он отметил, что реально поступившие суммы спонсорской помощи с Запада гораздо превышают этот показатель.

«В реальности эти суммы значительно выше, так как западные спонсоры задействуют различные скрытые схемы финансирования, в частности перечисление через сетевые организации-посредники», — уточнил в интервью « Аргументами и фактам » Патрушев.

Он подчеркнул, что подобные «серые схемы» серьёзно затрудняют возможность доказать факты «прямого участия США или их союзников в подрывной деятельности против России».

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Секретарь Совбеза пояснил, что работа сети зарубежных НПО распределена по соответствующим сферам ответ­ственности и осуществляется с использованием возможностей подконтрольных российских некоммерческих организаций гуманитарной или правозащитной направленности, которые активно участвуют в политической ­деятельности.

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