Москва, , 11:51 — REGNUM Своими действиями в отношении Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Соединенные Штаты «плюют в общий колодец», заявил 10 июня посол Китая в России Чжан Хань.

Он напомним, что Вашингтон сейчас выходит из всех, очень многих международных организаций, в том числе, и ВОЗ.

«Это они сами пилят, рубят сук, на котором они сидят. К тому же, они плюют в общий наш колодец, — это ВОЗ», — сказал он на пресс-конференции, организованной МИА «Россия сегодня».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп объявил о разрыве отношений США и ВОЗ, обвинив организацию в «отказе проводить требуемые реформы». Вашингтон настаивал на том, что организация содействует властям Китая, который якобы скрывает информацию о коронавирусе, и который вместе с ВОЗ несёт ответственность за его распространение по планете.

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