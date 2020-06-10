10 июня 2020 | Время чтения 4 мин

Тегеран, проиграв операцию «Сулеймани», активно выявляет внутри себя «пятую колону», часть которой, как выясняется, не против сотрудничества с Западом. Вот почему шпионские судебные процессы в Иране внешне воспринимаются как «ответные выпады в адрес США и Израиля». А с точки зрения внутренней политики?

Станислав Тарасов, , 11:47 — REGNUM



Иранские СМИ сообщили, что суд приговорил к смертной казни Сееда Махмуда Мусави-Мажда, который обвинялся в работе на ЦРУ и Моссад. Именно он, как пишет тегеранское издание Tehran Times, «навел» американские ракеты на командира Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани.

Напомним, эта операция в аэропорту Багдада была осуществлена 3 января нынешнего года, как утверждают американские СМИ, «по личному указанию президента США Дональда Трампа». Таким образом иранской контрразведке понадобилось всего полгода для того, чтобы вычислить «агента» ЦРУ и Моссад, имевшего возможность доступа к специальной информации о передвижениях Сулеймани, что, безусловно, можно считать огромной оперативной удачей этих спецслужб. В то же время, если это действительно так, то почему ЦРУ и Моссад не удалось «прикрыть» своего ценного агента? Ведь его разоблачение сопряжено с раскрытием их оперативно-логистических действий, неизбежно ведущих к новым провалам и арестам в Иране. Но пока комментариев ни с чьей стороны не следует.

В июле 2019 года Иран сообщал о разгроме сети ЦРУ и задержании 17 человек. Некоторые из них были приговорены к смертной казни. Трамп тогда назвал это «полной ложью». Затем в декабре того же года Тегеран сообщал о задержании восьми человек, «связанных с ЦРУ» и «предположительно причастных к массовым акциям протеста в Иране против резкого повышения цен на топливо». Наконец в феврале 2020 года иранский суд вынес смертный приговор предполагаемому американскому шпиону Амиру Рахимпуру. Его обвинили в передаче США информации об атомной программе Ирана. Как видим, к Сулеймани эти «разборки» не имели никакого отношения. Более того, есть данные, согласно которым Мусави-Мажда был задержан иранской контрразведкой значительно раньше убийства Сулеймани.

Если это тоже действительно так, то вряд ли кто-либо способен на публичном уровне разобрать ходы сложной «шахматной партии», которую ведут между собой разведки США, Израиля и Ирана. В США и Израиле на Сулеймани возлагали ответственность за многие действия проиранских террористов против израильских и американских объектов на Ближнем Востоке. Убийство генерала — это точечная ликвидация, которая тщательно готовилась. По данным Моссад, он был «самым влиятельным военным на Ближнем Востоке», вопрос его нейтрализации стоял уже не первый год. Операция была выполнена в аэропорту Багдада. Ее техническое описание, считает агентство Reuters, «легендировано и противоречиво».

Американские спецслужбы следили за Сулеймани в течение нескольких дней. ЦРУ знало, что он находится на борту самолета, вылетевшего в ночь на 3 января из Дамаска в Багдад. Возможно, как считает Reuters, «агент находился в том же самолете». Но был ли это Мусави-Мажд? Ликвидация Сулеймани описывается как штатное действие, часть привычного арсенала военных действий. На задание были направлены три беспилотных летательных аппарата, каждый из которых нес четыре ракеты Hellfire. Как только Сулеймани вышел на летное поле, разведке сообщили об этом агенты в багдадском аэропорту. По кортежу, состоявшему из легкового автомобиля с генералом и заместителю командующего «Аль-Хашд аш-Шааби» Абу Махди аль-Мухандис и микроавтобуса сопровождения, было выпущено несколько ракет. Никто не выжил.

И никого не смутило то, что Израиль и США впервые пошли на уничтожение официального представителя суверенного государства. Сулеймани опознали по перстню на пальце. В то же время израильское издание Maariv намекает, что решение об уничтожении Сулеймани появилось только тогда, когда иранская оппозиция безуспешно предприняла попытку нейтрализовать возраставшее внутриполитическое влияние генерала и разорвать его альянс с высшим духовным лидером Ирана аятоллой Хаменеи. Здесь существует немало конспирологических теорий, которые сейчас мы не будет рассматривать. Но фактом является то, что в Иране уничтожаются или ослабляются силы, которые считаются «правыми», когда сложно обозначить границу между внутренней и внешней политикой.

Вот почему вопрос, поднимаемый многими ближневосточными и европейскими экспертами, кто же и зачем убил Сулеймани, остается открытым. В этой истории и в том, что за ней следует, в том числе судебных процессах над «агентами» ЦРУ и Моссад, немало темных пятен. Как столь искушенный в работе спецслужб генерал мог допустить банальные просчеты, зная, что каждый его шаг просчитывается? В свою очередь Тегеран, проиграв «операцию Сулеймани», активно выявляет внутри себя «пятую колону», часть которой, как выясняется, не против сотрудничества с Западом. Вот почему даже шпионские судебные процессы в Иране внешне воспринимаются как «ответные выпады в адрес США и Израиля», как результат политического противостояния с западными державами.

С точки зрения внутренней политики, вынос смертных приговоров в Иране гражданам, обвиняемым в участии в шпионской сети ЦРУ и Моссад, направлен на формирование определенного соотношения политических сил, когда ЦРУ и Моссад начинают открещиваться то ли от «своих» агентов, то ли от тех, которых им навязывает Тегеран. То есть битва спецслужб приобретает характер манипуляции общественным мнением иранского народа и западного сообщества в целом. Пока ясно то, что политическая элита Ирана продлевает страховку как от прозападного переворота, так и пытается блокировать крайне националистически ориентированные силы.