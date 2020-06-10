Санкт-Петербург, , 11:46 — REGNUM Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов 10 июня обратился к горожанам с просьбой ответить на вопрос о том, какие ограничения, введенные из-за распространения коронавирусной инфекции, нужно, по их мнению, отменить в первую очередь. Об этом Беглов написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Александр Беглов ИА REGNUM

Губернатор отметил, что еще недавно число заболевших COVID-19 в Петербурге было в 8−10 раз выше количества выздоровевших.

«В последние три недели этот базовый показатель начал плавно снижаться, что дало возможность поставить перед Роспотребнадзором вопрос о снятии некоторых ограничений», — заявил Беглов.

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Накануне губернатор в интервью ТАСС уже обнародовал план снятия ограничений, разделив его на три этапа, с указанием времени и конкретных решений по отмене тех или иных запретов, которые будут сниматься по согласованию с Роспотребнадзором. Однако теперь он решил посоветоваться с жителями.

«Хочу узнать ваше мнение: какие ограничения стоит снимать в первую очередь? Напишите в комментариях свои приоритеты в порядке убывания», — попросил читателей своей страницы Александр Беглов.

На 10 июня с начала пандемии в Санкт-Петербурге выявлено 19 466 случаев заражения коронавирусом. Умерли 482 человека. Выздоровел 8521 человек.

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