Анкара, , 11:47 — REGNUM Президент Турции Реджеп Эрдоган в очередной раз поддержал Правительство национального согласия (ПНС) Ливии в его борьбе с Ливийской национальной армией (ЛНА). Об этом 10 июня сообщает Anadolu Ajansi.

«Мы будем стоять рядом с нашими ливийскими братьями, а не путчистами», — отметил Эрдоган во время пресс-конференции.

Глава государства подчеркнул, что поддержка ПНС будет продолжаться до тех пор, пока в Ливии не будет установлен мир.

Напомним, Турция оказывает активную поддержку ПНС, в группу поддержки которого входят радикальные элементы, против ЛНА, состоящей преимущественно из лояльных ранее убитому лидеру страны Муаммару Каддафи.