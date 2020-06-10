Санкт-Петербург, , 11:50 — REGNUM Петербургские депутаты обсудили «крышевание» незаконной торговой деятельности со стороны администраций районов города. Эту тему поднял единоросс Игорь Высоцкий во время пленарного заседания Заксобрания, когда продвигал свой запрос губернатору Александру Беглову, передает корреспондент ИА REGNUM.

Высоцкий потребовал от Беглова принять меры к ларьку у станции метро «Проспект Большевиков»: тот работает незаконно, убежден депутат, еще и ворует электричество, поэтому губернатор должен поручить комитету имущественных отношений (КИО) провести проверку.

В целом Высоцкий выразил недовольство положением дел в Невском районе: там растут мусорные свалки, бегают стаи собак и кусают людей. «Помните, мы принимали депутатский запрос по Октябрьской набережной, как машины приезжали с мусором, так и приезжают до сих пор. Ничего, дорогие мои, не изменилось», — посетовал единоросс.

«Эсер» Алексей Ковалев заметил, что аналогичные проблемы наблюдаются во многих районах города, например, он лично ведет переписку с госструктурами из-за незаконных ларьков с едой в Василеостровском районе, которые появились на месте киосков с прессой.

«Все говорят: мы проведем проверку, мы проведем проверку, а КИО пишет: мы ждем проверки. И непонятно, кто дальше должен вообще этим заниматься», — развел руками Ковалев.

Высоцкий заметил, что у него и в муниципалитете «Правобережный» уже есть пачка документов о потенциальных административных правонарушениях в этой сфере, и он постоянно обращается в администрацию Невского района.

«Но если администрация вместе с органами правопорядка крышуют!.. То же самое и у вас в районе — вы знаете, я всегда называю вещи своими именами», — воскликнул единоросс.

С аналогичными жалобами на ситуацию в Кировском районе выступил и его однопартиец Денис Четырбок.

«Здесь только мы вместе можем повлиять на администрации районов. Общими усилиями. Потому что этому крышеванию пора уже дать отбой», — считает Высоцкий.

Он заметил, что Невский район «превратили в свалку» еще 10 лет назад, когда он начал борьбу с мусорными полигонами там, и, согласно последним ответам от чиновников, пока на решение этих вопросов не хватает денег, появятся средства только в 2021 году.

«А в 2020 году от укусов собак из тех стай можете подыхать. Я ответил, что доблестная администрация отвечает сейчас. Поэтому и прошу совместно [обратиться]. В одиночку если я пойду «по-афгански», это будет уже не тот прецедент», — сказал депутат от «Единой России», в прошлом — воин-интернационалист.