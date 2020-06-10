Москва, , 11:38 — REGNUM Для дискредитации российского руководства, институтов государственной власти и политиков, а также для размывания российских духовно-нравственных ценностей Запад активно использует подконтрольные себе СМИ и интернет. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

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В интервью газете «Аргументы и факты» он отметил, что в своих стратегических документах Запад (в первую очередь США и НАТО) «обозначает Россию как врага, поэтому он и формирует образ России как источника угроз безопасности, как государства, не соблюдающего принципы международного права и моральные нормы».

Ещё одним инструментом, используемым Западом для дестабилизации общественно-политической ситуации в России, по словам Патрушева, является разветвлённая сеть иностранных некоммерческих НПО и зависимых от них отечественных общественных структур, создаваемых на территории РФ для реализации так называемых демократических программ и проектов, отвечающих интересам западных государств.

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«Запад объединяет и поддер­живает финансово несистемную оппозицию и прозападно ориентированные российские общественные объединения, осуществляет подбор кандидатур на роль лидеров протестного движения, приверженных «демократическим ценностям и идеалам свободы», — добавил секретарь Совбеза.

Кроме того, по его словам, Запад вмешивается в российские выборы на федеральном и региональном уровнях, применяет анти­российские санкции в экономической, политической и иных сферах, политизирует спорт высоких достижений.