Киев, , 11:29 — REGNUM Бывший президент Украины Пётр Порошенко явился на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР) Украины, сообщили 10 июня журналисты telegram-канала «Наблюдатель».

Порошенко был без маски. Он выступил перед журналистами, заявив о том, что ГБР якобы лишила жителей Украины возможности увидеть коллекцию его картин в музее Гончара.

«Маршрут в Европу и Североатлантический альянс будет продолжен», — подытожил свою речь политик и пошёл на допрос.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сторонники Порошенко устроили выставку «картин» возле входа в ГБР. Изображения высмеивают президента Украины Владимира Зеленского и генерального прокурора Ирину Венедиктову.

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