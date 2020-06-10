Сеул, , 11:21 — REGNUM Военные США и Южной Кореи провели совместные учения по противовоздушной и противоракетной обороне. Об этом 10 июня сообщает KBS со ссылкой на министра обороны Южной Кореи Чон Гён Ду.

По его словам, военные двух стран отработали совместные действия по отражению северокорейской ракетной угрозы с помощью систем противоракетной обороны THAAD и Patriot.

Известно, что в последнее время КНДР укрепила свои ракетные возможности, продемонстрировав в 2019 году несколько новых типов баллистических ракет малой дальности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в США выразили разочарование недавними действиями Пхеньяна, связанными с закрытием всех каналов связи с Сеулом.

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