Иркутск, , 11:14 — REGNUM Иркутский парламент, заседание которого состоялось накануне, 9 июня, большинством голосов принял постановление о проведении досрочных выборов губернатора Иркутской области 13 сентября 2020 года, сообщает официальный сайт Иркутского законодательного собрания.

По словам председателя комитета по законодательству о государственном строительстве области и местном самоуправлении Виктора Побойкина, постановлением также определяется обязанность предоставить в поддержку выдвижения кандидата 252 подписи депутатов представительных органов и глав муниципальных образований, из них не менее 40 должны быть от депутатов и глав муниципальных районов и городских округов. Кроме того, подписи должны быть от депутатов и глав не менее чем из 32 муниципальных районов и городских округов Иркутской области.

Пять депутатов от фракции КПРФ (Андрей Левченко, Сергей Бренюк, Анатолий Обухов, Андрей Андреев и Светлана Шевченко) попытались «продавить» поправки к постановлению, предложив исключить из его текста упоминание досрочного голосования. Но, как пояснил депутат Антон Романов, выборы будут считаться досрочными в любом случае, даже если Законодательное собрание примет другое решение, поскольку это установлено федеральным законодательством.

Ситуацию для ИА REGNUM прокомментировала политолог, вице-президент Фонда открытой новой демократии Анна Федорова

«По закону совершенно однозначно эти выборы являются досрочными, и Андрей Левченко, который сам снял себя полномочия, не может принять в них участие, он сможет участвовать в выборах, если у него будет в порядке, только в следующий раз. Поэтому все заявления его команды о том, что недопуск его команды на выборы незаконен, не соответствуют действительности», — рассказала Анна Федорова.

Как уже сообщало ИА REGNUM, новый губернатор Приангарью потребовался после того, как осенью 2019 г. в отставку ушел глава региона — Сергей Левченко. Позднее президент России Владимир Путин признался, что её причиной стало плохое исполнение поручений главы государства по скорейшему восстановлению инфраструктуры в пострадавшем от мощнейшего наводнения регионе.

Временно исполняющим обязанности губернатора Иркутской области был назначен заместитель главы МЧС Игорь Кобзев. В мае он официально заявил, что пойдёт на выборы.