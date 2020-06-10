Севастополь, , 11:13 — REGNUM Севастопольские депутаты назначили внеочередные выборы губернатора города на 13 сентября. Решение принято 10 июня на сессии Законодательного собрания города.

«Выборы губернатора пройдут в единый день голосования — 13 сентября. Это решение поддержали 17 депутатов, двое воздержались», — уточнили в Заксобрании города.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2019 года президент России Владимир Путин досрочно освободил от должности губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова, назначив временно исполняющим обязанности главы региона руководителя исполкома ОНФ Михаила Развожаева.

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