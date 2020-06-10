Стокгольм, , 11:33 — REGNUM Агентство общественного здравоохранения Швеции ожидает, что с 13 июня все регионы страны смогут протестировать всех граждан с симптомами COVID-19. Однако проведение широкомасштабного тестирования требует выделения средств для организации процесса, что и было сделано. Теперь центральные власти Швеции и представители регионов не могут договорить о порядке распределения данных финансовых средств. Об этом 9 июня сообщило шведское издание SVT Nyeheter.

Правительство Швеции объявило о начале проведения общенационального тестирования на коронавирусную инфекцию с 13 июня. Все граждане, проявляющие симптомы COVID-19, получат возможность сдать анализы и получить результат. Абсолютно точно, что финансовое бремя относительно оплаты тестирования ляжет на шведское государство. Однако пока неясно одно — как должны распределяться обещанные ассигнования из бюджета и кто должен нести ответственность за весь процесс распределения денежных средств налогоплательщиков из бюджета.

Журналисты SVT пообщались с представителями нескольких региональных властей, которые заявили, что о желании правительства начать более широкомасштабное тестирование с 13 июня они узнали через средства массовой информации. Региональные власти также отметили, что они еще не видели требования, предъявляемые к проведению запланированного тестирования.

«Сейчас проходят переговоры с правительством о проведении тестирования, поэтому должна появиться возможность уточнить порядок финансирования данного тестирования», — заявила Эмма Спак, глава департамента Ассоциации органов муниципального и областного управления Швеции.