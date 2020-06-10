Москва, , 11:12 — REGNUM Прибалтийские страны важны для Запада, так как через них организуются контакты с деструктивными силами внутри России. Об этом заявил секретарь российского Совета безопасности Николай Патрушев в интервью газете «Аргументы и факты», опубликованном 10 июня.

Западные политтехнологи, отметил он, стремятся создать в соседних с Россией государствах сеть общественно-политических структур, которые будут помогать в «раскачивании» общественно-политической ситуации в стране. Такие структуры нужны для прямых контактов с «требуемыми российскими адресатами».

«Важнейшая роль отводится здесь странам Балтии», — подчеркнул Патрушев.

Так, в Литве регулярно проводится так называемый Форум свободной России, участники которого обсуждают новые формы гражданского протеста и сценарии давления на руководство РФ. В Латвии специалисты Балтийского центра развития СМИ обучают российских журналистов.

Как сообщало ИА REGNUM, Патрушев также рассказал о координации западными структурами антироссийской деятельности. К числу таковых относятся Госдепартамент США и агентство США по международному развитию (USAID).

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