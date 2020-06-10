Киев, , 11:03 — REGNUM Группа поддержки бывшего президента Украины Петра Поршенко устроила выставку «картин» у здания Государственного бюро расследований (ГБР), сообщило 10 июня издание Strana.ua.

По данным журналистов, на картинах изображены карикатуры на президента Украины Владимира Зеленского и генерального прокурора Ирину Венедиктову.

Журналисты отмечают, что если у ГБР собралась группа поддержки Порошенко, можно предположить, что Порошенко прибудет на допрос, назначенный на 11.00.

Напомним, Порошенко хотят допросить по делу о скандальных записях, на которых возможно зафиксированы переговоры между экс-президентом Украины и высокопоставленными чиновниками США. В случае неявки, его могут доставить на допрос принудительно.

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