Москва, , 10:59 — REGNUM В Госдуме раскритиковали работу Российского экологического оператора и предложенную федеральную схему размещения твердых бытовых отходов, передает корреспондент ИА REGNUM 10 июня.

«Градус (дискуссии) обусловлен тем, что мы вернулись из регионов. И если мы сейчас кому-то во дворах пойдем показывать эту терсхему… Ну, пойдемте тогда с нами. Мы просто скажем, чья она. По-разному это может закончится, я так мягко выражаюсь», — заявил глава комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов («Единая Россия»).

При этом он отметил, что «проделана колоссальная работа, сделан качественный продукт».

«Но критика идет за то, что нет правильной позиции… Мы вам дали полномочия, а результата применения полномочий мы не видим. Вы работаете как очень эффективные статистики, а мы от вас ждем другого», — указал парламентарий.

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Ранее говорилось о том, что схема не учитывает раздельный сбор мусора.

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