Москва, , 10:43 — REGNUM В России сейчас может перерабатываться 27 млн тонн мусора. Как передает корреспондент ИА REGNUM 10 июня, об этом сообщил исполнительный директор Российского экологического оператора (РЭО) Алексей Махрушин в ходе заседания комитета Госдумы по экологии.

«Около 27 млн тонн могут обрабатываться в России. Мы будем выходить на общий уровень мощностей, который будет перерабатывать более 80% (мусора)», — сказал Махрушин.

РЭО представил федеральную схему размещения твердых коммунальных отходов.

Читайте ранее в этом сюжете: РЭО оптимизировал «мусорные» объекты с участием 35 регионов России

Читайте развитие сюжета: В Госдуме не готовы идти во дворы с федеральной схемой размещения ТКО