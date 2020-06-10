Киев, 10 июня 2020, 10:36 — REGNUM Правительство Украины официально не публикует меморандум с Международным валютным фондом (МВФ), поскольку боится массовых акций протеста, заявил депутат Верховной рады Украины от фракции «Слуга народа» Александр Дубинский 9 июня в эфире телеканала 112.ua.
Депутат отметил, что текст меморандума опубликовали многие СМИ.
Дубинский сравнил правительство Украины с наркоманом, который ожидает новую дозу денег от МВФ. По мнению политиков, новость о перечислении кредитных денег должна нивелировать весь негатив.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор-распорядитель фонда Кристалина Георгиева заявила, что одобренная для Украины программа кредитования от МВФ очень рискованная.
Читайте ранее в этом сюжете: Риски программы финансирования для Украины очень велики — глава МВФ