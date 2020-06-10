Киев, , 10:36 — REGNUM Правительство Украины официально не публикует меморандум с Международным валютным фондом (МВФ), поскольку боится массовых акций протеста, заявил депутат Верховной рады Украины от фракции «Слуга народа» Александр Дубинский 9 июня в эфире телеканала 112.ua.

Депутат отметил, что текст меморандума опубликовали многие СМИ.

«Правительство боится его показать и признаться, что под этим они поставили свои подписи… Люди могут выйти на улицы и тогда может не быть ни правительства, ни кредита МВФ», — прокомментировал он.

Дубинский сравнил правительство Украины с наркоманом, который ожидает новую дозу денег от МВФ. По мнению политиков, новость о перечислении кредитных денег должна нивелировать весь негатив.

«Почему-то считают, что… позитив от этой новости будет больше, чем ощущение людей, что их обманули, повысив в очередной раз им тарифы», — подытожил парламентарий.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор-распорядитель фонда Кристалина Георгиева заявила, что одобренная для Украины программа кредитования от МВФ очень рискованная.

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