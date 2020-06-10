Москва, , 10:31 — REGNUM Глава Российского экологического оператора Илья Гудков в ходе заседания комитета Госдумы по экологии представил федеральную схему размещения твердых бытовых отходов, с 35 регионами размещение объектов было оптимизировано, передает корреспондент ИА REGNUM 10 июня.

«Пока территориальные схемы являются основой федеральной. Но в рамках согласования с субъектами РФ мы предлагаем оптимизацию, с 35 субъектами РФ была проведена работа», — сказал Гудков.

Говоря о финансировании, он сообщил, что «была строчка на 103 млн рублей, но она не была доведена до РЭО».

«Мы сформировали центр компетенций, и то что мы презентуем, делали своими силами», — сказал Гудков.

Вместе с тем глава комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов («Единая Россия») считает, что территориальные схемы — кривые, зачастую они проходят без полноценных публичных слушаний.

«Это не терсхемы, это профанация. Когда в Архангельской области выдают около 1 тыс. замечаний, при этом учитывается одно… Вы за оставшийся период по-человечески их обсудите», — отметил парламентарий.

Полностью схема должна быть готова к октябрю-ноябрю.

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