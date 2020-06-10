Гонконг, Китай, , 10:30 — REGNUM Новое специальное подразделение, которое после принятия готовящегося законопроекта о национальной безопасности Гонконга будет обеспечивать его исполнение, создаст полиция административного района КНР. Об этом 10 июня рассказал секретарь по вопросам безопасности Гонконга Джон Ли в интервью газете South China Morning Post.

«Полиции Гонконга предстоит создать специализированное подразделение, чтобы понять, как применять закон в реальных ситуациях, как собирать данные и доказательства в отношении действий, которые указаны в законе как противоправные», — заявил он.

Также Ли уточнил, что новое спецподразделение будет иметь возможность по сбору информации и проведению расследований, и указал, что власти Гонконга должны иметь стратегию развития данного подразделения в долгой перспективе, а также, что новое подразделение будет находиться в непосредственном подчинении шефа полиции административного района — Криса Тана.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что как минимум 53 частника протестных акций, которые были приурочены к годовщине массовых протестов в Гонконге против закона об экстрадиции в Китай, задержали сотрудники полиции административного района.