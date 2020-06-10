Москва, , 10:14 — REGNUM Глава комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов («Единая Россия») возмущен тем, что регионы потратили около 1 млрд рублей на разработку территориальных схем обращения с отходами, передает корреспондент ИА REGNUM 10 июня.

«Регионы потратили на разработку кривых территориальных схем около 1 млрд рублей. Это очень большая сумма, которая не коррелируется с тем качеством террсхем, которые мы имеем на выходе», — заявил Бурматов.

Он обратил внимание на то, что в связи с учетом раздельного сбора мусора регионы еще раз должны будут переписать свои схемы.

«Наверное, еще ярд потратят на это», — рассуждает глава комитета Госдумы.