Киев, , 10:02 — REGNUM На Украине сегодня, 10 июня, эксперты продолжают обсуждать информацию о планах властей страны в рамках административно-территориальной реформы создать, по сути, отдельный «венгерский район».

ИА REGNUM напоминает, что о соответствующей инициативе стало известно накануне, после того, как министерство развития общин и территорий Украины обнародовало новые проекты районирования областей страны. СМИ отмечали, что Венгрия добивалась от Киева такого шага долгие годы, но ранее ни одна украинская власть на такие уступки не шла, «осознавая все потенциальные угрозы для стабильности региона и национальной безопасности».

«Идея создать единый венгерский район на Закарпатье — это взятка премьер-министру Венгрии Орбану или попытка создать очередную ДНР? Евроинтегрироваться будем уже не семьями, а областями?» — комментирует политолог Сергей Быков, напоминая Киеву о «засилье венгерских паспортов» в Закарпатье.

Накануне в украинской прессе отмечалось, что появление отдельных «этнических» районов может запустить процесс создания таких административных единиц по всей Украине, и Быков подтвердил это мнение.

«Следом давайте гагаузский район в Одесской области, греческий под Мариуполем, а Львов переименовывайте в Лемберг — и целиком в Польшу», — подчеркивает эксперт.