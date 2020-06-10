Брянск, , 09:52 — REGNUM На заседании президиума генсовета «Единой России» поддержана кандидатура губернатора Брянской области Александра Богомаза на выборах главы региона в сентябре 2020 года.

На онлайн-заседании Александр Богомаз выступил с докладом, в котором отдельно остановился на блоке предвыборной программы, посвящённом дорожному строительству. За последние пять лет в регионе построено и капитально отремонтировано 2375 километров дорог, построено четыре моста. Возводится защитная дамба, идёт реконструкция старого моста через реку Десну и строительство дороги на улице Советской, которая соединит центр города с новыми кварталами.

«Отрадно, что успехи нашего региона отмечены руководством партии, а наш опыт в дорожном строительстве вошел в перечень наиболее востребованных среди других практик. Благодарен коллегам-однопартийцам за доверие и за то, что единогласно поддержали выбор моей кандидатуры для участия в выборах главы региона от партии «Единая Россия». Окончательное решение будет принимать брянское региональное отделение партии», — написал губернатор на своей странице в социальной сети.

Александр Богомаз возглавил область в 2014 году в роли исполняющего обязанности губернатора. В 2015 году был избран главой региона, набрав 79,96% голосов. Ранее политик заручился поддержкой президента РФ на выборах 2020 года.

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