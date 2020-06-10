Москва, , 09:57 — REGNUM Страны бывшего СССР, такие как Грузия и Украина, оказались зависимы от Запада, хотя рассчитывали на процветание. Такое мнение высказал секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в опубликованном 10 июня интервью еженедельнику «Аргументы и факты».

По его словам, странам СНГ обещали безбедную жизнь, суверенитет и демократию, однако в действительности они не получают ничего, «кроме зависимости, как это происходит на Украине и в Грузии».

Ряд стран пережили «цветные революции», но вместо демократизации и процветания получили политическую дестабилизацию, рост коррупции и организованной преступности, экономический и социальный кризис, обеднение населения, а иногда и гражданские войны.

Запад воздействует на суверенные государства с помощью обширного инструментария, включающего пропаганду, политическое давление и смену власти путём якобы «стихийных народных выступлений».

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