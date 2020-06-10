Киев, 10 июня 2020, 09:49 — REGNUM Россия должна «уйти» из Донбасса и Крыма, чтобы Украина могла самостоятельно «объединиться» с этими регионами, заявил посол США при ОБСЕ Джеймс Гилмор 10 июня в интервью информационному агентству «УНИАН».
Гилмор назвал «неправдой» тот факт, что Минские соглашения должны выполняться только Украиной, а Россия не является стороной конфликта. Никаких других аргументов в пользу своей точки зрения он не привёл.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший глава МИД Украины Павел Климкин открыто заявил, что Украина имитирует процесс мирных переговоров в Минске. Поэтому участие в переговорах украинских «представителей Донбасса» на конечный результат никак не повлияет.
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Напомним, Крым вошёл в состав России в марте 2014 года по итогам референдума. Поводом для проведения референдума стало непризнание результатов вооружённого государственного переворота в Киеве, когда путчисты уничтожили законную власть на Украине.
6 апреля 2014 года, в ответ на массовые протесты жителей Донбасса, узурпировавший власть на Украине экс-спикер Верховной рады Украины Александр Турчинов отдал приказ о начале так называемой «антитеррористической операции». Усмирять Донбасс отправились не только части ВСУ, что прямо запрещено конституцией Украины, но и вооружённые банды «добровольцев». В стране началась гражданская война, которая идёт до сих пор.