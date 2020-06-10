Москва, , 09:37 — REGNUM Составители «Глобального индекса миролюбия» отвели России 154-е место среди 163 стран мира. Рейтинг представлен австралийским аналитическим центром «Институт экономики и мира» (IEP).

По мнению авторов исследования, проблема России заключается в политической нестабильности. На этот показатель влияют такие факторы, как эффективность работы правительства, качество бизнес-климата, уровень коррупции и другие.

В России, как отмечается, на политический климат повлияет голосование по поправкам к Конституции. При этом не сказано, как именно поправки отразятся на жизни страны.

По сравнению с рейтингом 2019 года положение России не изменилось, хотя её полиции улучшились по всем основным критериям: «Продолжающийся конфликт», «Безопасность и защита» и «Милитаризация». Так, в РФ отмечено снижение произвола полиции и уровня убийств, экономического ущерба от насилия, численности военнослужащих.

Россия в рейтинге оказалась ниже всех стран Европы и бывшего СССР. С ней соседствуют Судан и Центрально-Африканская Республика.