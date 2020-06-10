Ташкент, , 09:21 — REGNUM Совместное использование трансграничных водных ресурсов жителями Узбекистана и Киргизии будет основано на правовых нормах и дружеских отношениях, сообщили в пресс-службе хокима (главы) Ферганской области Узбекистана.

9 июня состоялась встреча между губернатором Баткенской области Киргизии Алишером Абдурахмановым и главой Ферганской области Шухратом Ганиевым.

Киргизская сторона заверила, что не будет создавать препятствий для свободного передвижения людей между Сохским районом, который является анклавом в Киргизии, и основной территорией Узбекистана.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 мая между жителями киргизского села Чечме и узбекского села Чашма произошел конфликт, в результате которого пострадали около 200 человек.

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