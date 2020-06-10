Сеул, , 09:25 — REGNUM 9 июня министр иностранных дел Южной Кореи приняла участие в видеоконференции глав МИД семи стран, в ходе которой стороны обсудили вопросы укрепления международного сотрудничества и взаимопомощи с целью преодоления кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

В рамках заседания «Международной координационной группы по COVID-19» ((International Coordination Group on COVID19) Кан Гён Хва отметила необходимость укрепления сотрудничества между странами в целях поддержания глобальной цепочки поставок и восстановления экономики.

Она также добавила, что при открытых границах правительство Южной Кореи прилагает все возможные усилия на дипломатическом уровне для обеспечения свободного передвижения через границу с экономическими и гуманитарными целями.

Министр также подчеркнула важность сотрудничества международного сообщества в вопросах справедливого и стабильного распределения вакцины от коронавируса после её создания.

Известно, что помимо Южной Кореи в онлайн-встрече приняли участие представители Канады, Австралии, Индонезии, Марокко, Перу и Сингапура.