10 июня 2020 | Время чтения 4 мин

Станислав Стремидловский, , 09:10 — REGNUM



Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Вице-премьер Украины Алексей Резников в интервью порталу LIGA.net вчера, 9 июня, сделал «интригующее» заявление о том, кого Киев хотел бы видеть в рамках Минской трехсторонней контактной группы (ТКГ) от «вынужденных переселенцев из Донбасса». По его словам, в ТКГ должны появиться священники. «Но есть сложность с конфессиональным вопросом, — сказал Резников. — Я бы хотел, чтобы было как минимум пять базовых конфессий. Есть мусульманское сообщество, есть католическое, есть ПЦУ (Православная церковь Украины — С. С.) и УПЦ (Украинская православная церковь Московского патриархата — С. С.), еще иудеи. К тому же 60 тысяч армян живет сегодня в Донецкой области, а у христиан есть свой армянский католикос».

Как нам представляется, рассуждение вице-премьера сделано в контексте телефонного звонка президента Украины Владимира Зеленского папе Римскому Франциску, который состоялся 5 июня. ИА REGNUM уже писало об этом. Наше внимание тогда привлекло то, что сообщение о разговоре дала администрация украинского президента, а Святой престол промолчал. «Зеленский «проинформировал Его Святейшество о ситуации с безопасностью в Донбассе и обратился к Святому престолу с просьбой о помощи в освобождении всех украинцев, незаконно удерживаемых на оккупированной части Донбасса, в оккупированном Крыму и в России», — цитировали мы релиз офиса Зеленского. — Он также подчеркнул, что «Украина не пойдет на нарушение «красных линий» по отношению к собственной безопасности, суверенитету и территориальной целостности». И наконец: «Его Святейшество поблагодарил президента Украины за его попытки мирного урегулирования, а также отметил, что занимается вопросом освобождения украинского военнослужащего Виталия Маркива».

Следует отметить, что Святой престол до сих пор никак не обозначил свою позицию. Более того, подавляющее большинство языковых редакций статусного ватиканского портала Vatican News (бывшее «Радио Ватикана») информацию о звонке Зеленского проигнорировали. Прошли сообщения украинской и белорусской редакций, причем ссылались они не на администрацию президента, а на комментарий посольства Украины при Святом престоле. Не придали значения теме участия Ватикана в деле «освобождения всех украинцев, незаконно удерживаемых на оккупированных территориях и в России» и многие католические издания. Возможно, что им, как и нам, было непонятно, какое отношение папа Франциск может иметь к обмену пленными. Странность позиции Киева тут еще заключалась в том, что она создавала двусмысленность. В каком качестве воспринимался понтифик — как глава государства или как предстоятель Католической церкви? Конечно, Святой престол работает с Донбассом, чем занимается и апостольский нунций, и государственный секретариат, и церковные общины. Но это программы оказания гуманитарной помощи.

Если администрация президента Украины хотела задействовать непосредственно церковный ресурс, то она могла бы обратиться к Конференции католического епископата Украины или даже прибегнуть к помощи нейтрального посредника, возглавляющего Крымский пастырский округ епископа Яцека Пыля. Ни о чем подобном не слышно. До сих пор церковной платформой, на которой велись консультации по поводу обмена пленными и кое-что получалось здесь, является диалог между главой УПЦ МП киевским митрополитом Онуфрием и предстоятелем Русской православной церкви патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Любопытно, что, заочно полемизируя с нами, один из украинских ресурсов заявил: «Россияне не понимают, какое отношение может иметь Ватикан к освобождению украинских заключенных… Зеленский послал вполне понятный месседж о том, что РПЦвУ (УПЦ МП) не будет единственным среди Церквей участником обмена пленными, а украинские власти не планируют полностью полагаться на религиозную организацию, центр управления которой находится в столице государства-агрессора».

Судя по всему, развитием этой идеи и служат слова Резникова о желании Киева ввести в ТКГ «пять базовых конфессий», использовав их в урегулировании конфликта в Донбассе, который включает в себя в том числе и освобождение пленных. Но пойдут ли на это украинские мусульмане и иудеи? Очень сомнительно, они до сих пор никаких к тому позывов не демонстрировали. Что касается христиан-армян, то, действительно, Армянская апостольская церковь имеет опыт подключения к межгосударственным форматам урегулирования противоречий. Однако это платформа касается нагорно-карабахского конфликта, в рамках чего армянский католикос Гарегин II встречается с председателем Управления мусульман Кавказа азербайджанским шейхом уль-ислама Аллахшукюром Пашазаде. Они обсуждают многие гуманитарные вопросы, среди которых есть место и проблеме пленных. Но проходят эти беседы при посредничестве московского патриарха Кирилла, а не кого-либо еще.

Складывается впечатление, что администрация Зеленского не понимает нюансов межцерковных и межконфессиональных отношений. Киев затаскивает христиан, иудеев и мусульман на Украине в какую-то сборную команду КВН, предназначая им выступать в несвойственном амплуа. Ну-ну.