Магадан, Магаданская область, , 09:20 — REGNUM Губернатор Колымы Сергей Носов отчитался перед региональными депутатами о результатах деятельности правительства в 2019 году, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Магаданской областной думы.

Читайте также: Глава Приморья отчитался о работе в 2019 году

По словам Носова, развитие экономики и социальной сферы в 2019 году характеризовалось устойчивым ростом производства.

Индекс промышленного производства Колымы составил 112,3% (в 2018 году — 107%), превысив показатель по РФ на 10%.

Большую роль в росте индекса сыграла добыча полезных ископаемых — 113,7% и по обрабатывающим отраслям — 119,3%.

В 2019 году на Колыме было добыто около 46,4 т золота — исторический максимум за последние 40 лет, 661,7 т серебра, 2209 т свинца, 419,3 т угля, около 2100 т общедоступных полезных ископаемых.

Доходы на душу населения в 2019 году выросли на 5263 рубля и составили 65 028 рублей (пятое место по стране), реальные денежные доходы — 101,9%. Снизилась доля населения с доходами ниже прожиточного минимума — с 9,5% в 2018 году до 9,4% в 2019-м. Инфляция за год составила 102,6%. Стоимость минимального набора продуктов питания на месяц в среднем по региону составила 7484,83 рубля и по сравнению с декабрем 2018 года выросла на 4,3%.

Численность населения составила 140 149 человек (на 1 января 2019 — 141 234). Стала выше естественная убыль населения, снизилась рождаемость — родилось 1308 малышей, на 102 ребёнка меньше, чем в 2018 году.

Остаётся актуальной кадровая проблема в здравоохранении. Есть потребность в хирургах, терапевтах, гинекологах, реаниматологах, окулистах и других узких специалистах.

Сергей Носов ответил на вопросы депутатов и по завершении отчёта поблагодарил созыв за работу, добавив, что потенциал у Колымы есть.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Приморского края Олег Кожемяко представил 10 июня депутатам Законодательного собрания региона ежегодный отчёт о работе за 2019 год.