Вашингтон, , 09:02 — REGNUM В США призвали не дать воплотиться в жизнь «голубой мечте» президента России Владимира Путина. Об этом 9 июня сообщает The American Interest.

В авторской статье, написанной бывшим заместителем помощника министра обороны США Деброй Кейган и старшим научным сотрудником атлантического совета Андресом Ослундом, утверждается о необходимости недопущения реализации проекта «Северный поток — 2».

«В то время, когда мировое сообщество борется с последствиями вспышки коронавирусной инфекции, Россия пытается обойти американские санкции», — отмечается в статье.

Речь идет в том числе о запретительных мерах, не позволяющих Москве завершить строительство трубопровода в Германию.

Авторы статьи призывают наложить дополнительные санкции против тех лиц, которые оказывают России поддержку в реализации проекта, в частности против бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера, занимающего пост председателя наблюдательного совета Nord Stream AG.