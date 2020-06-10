Амстердам, , 08:47 — REGNUM Бургомистр Амстердама Фемке Галсема хочет, чтобы было проведено независимое расследование действий муниципалитета и полиции во время первоиюньской демонстрации в столице. Об этом она сообщила в письме муниципальному совету. Совет 10 июня обсудит события 1 июня.

Во время демонстрации на центральной городской площади Дам собралось, по разным оценкам, от 5000 до 10 000 демонстрантов. Это привело к массовому нарушению режима социального дистанцирования. Данное обстоятельство, а также решение Галсема тем не менее не распускать демонстрацию, вызвали много нареканий в стране.

В своём письме муниципальному совету Галсема утверждает, что не знала о том, что демонстрация соберёт такое большое количество участников. Своё решение не распускать демонстрацию она объяснила опасением, что такой шаг вызовет беспорядки. В этой связи она указала на участие в демонстрации радикальных активистов антифашистского толка.

1 июня в Амстердаме прошла демонстрация против расизма в США и Европе. После её завершения Галсема подверглась резкой критике из-за решения не распускать демонстрацию.