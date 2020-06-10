Иркутск, , 08:43 — REGNUM Иркутский парламент, заседание которого состоялось накануне, 9 июня, большинством голосов принял постановление о проведении досрочных выборов губернатора Иркутской области 13 сентября 2020 года. Об этом сообщает официальный сайт Иркутского законодательного собрания.

По словам председателя комитета по законодательству о государственном строительстве области и местном самоуправлении Виктора Побойкина, постановлением также определяется обязанность предоставить в поддержку выдвижения кандидата 252 подписи депутатов представительных органов и глав муниципальных образований, из них не менее 40 должны быть от депутатов и глав муниципальных районов и городских округов. Кроме того, подписи должны быть от депутатов и глав не менее чем из 32 муниципальных районов и городских округов Иркутской области.

Пять депутатов от фракции КПРФ (Андрей Левченко, Сергей Бренюк, Анатолий Обухов, Андрей Андреев и Светлана Шевченко) попытались «продавить» поправки к постановлению, предложив исключить из его текста упоминание досрочного голосования. Но, как пояснил депутат Антон Романов, выборы будут считаться досрочными в любом случае, даже если Законодательное собрание примет другое решение, поскольку это установлено федеральным законодательством.

Таким образом, учитывая что в федеральном законодательстве запрещено принимать участие в досрочных выборах лицу, которое досрочно закончило свои полномочия на данной должности, экс-губернатор Сергей Левченко не сможет претендовать на пост главы региона. За проведение досрочных выборов проголосовали 32 депутата, против — 4, воздержались — 6.

Как уже сообщало ИА REGNUM, новый губернатор Приангарью потребовался после того, как осенью 2019 г. в отставку ушел глава региона — Сергей Левченко. Позднее президент России Владимир Путин признался, что её причиной стало плохое исполнение поручений главы государства по скорейшему восстановлению инфраструктуры в пострадавшем от мощнейшего наводнения регионе.

Врио губернатора был назначен заместитель главы МЧС Игорь Кобзев. В мае он официально заявил, что пойдёт на выборы. Также о своих губернаторских амбициях заявлял и Сергей Левченко.

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