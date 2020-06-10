Москва, , 08:48 — REGNUM Попытки внести раскол в российское общество в преддверии голосования по поправкам к Конституции РФ будут, вероятно, активизированы. Такие усилия предпринимаются Западом, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в опубликованном 10 июня интервью «Аргументам и фактам».

Он отметил, что в российских регионах ожидается более активная работа некоммерческих неправительственных организаций, которые будут провоцировать националистические и сепаратистские настроения. Будет усилено информационное давление на Россию, направленное на размывание культурных и нравственных ориентиров, а также снижение «чувства общероссийской идентичности граждан».

«Главные задачи — внести раскол в российское общество, навязать выгодные им ценности и модели развития, получить возможность манипулировать общественным сознанием», — сказал Патрушев.

По данным Совбеза, в такой деструктивной работе будут задействованы так называемые альтернативные профсоюзные организации.

Как сообщало ИА REGNUM, общероссийское голосование по поправкам к Конституции РФ состоится 1 июля.