Москва, , 08:27 — REGNUM Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов осудил проект закона, согласно которому иностранные граждане, имеющие детей-граждан РФ, смогут в упрощенном порядке получить гражданство РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 10 июня.

«Сейчас иностранцы могут получить российское гражданство в упрощённом порядке, только если они являются недееспособными (инвалидами), а их дети — граждане России. Так вот, принятый вчера законопроект убирает понятие «недееспособный». Это вредительство!» — отметил Миронов.

По его словам, думское большинство хочет, чтобы любой гражданин любого государства, если у него дети — граждане России, получал гражданство в упрощённом порядке.

«Предлагается, если на территории РФ проживает гражданин иного государства, у нас есть и Дальний Восток, и этот человек женился или вышел замуж, родила, по достижении 18 лет ребенок получает гражданство РФ, соответственно, человек, который гражданин иного государства, становится гражданином РФ. Ворота настежь», — возмущен Миронов.

Накануне Госдума во втором чтении приняла законопроект, который позволит принимать решения о приобретении гражданства РФ по заявлениям законных представителей в отношении детей, достигших совершеннолетия, вперёд рассмотрения их заявлений. Также, согласно изменениям, обязательной государственной дактилоскопической регистрации подлежат «иностранные граждане и лица без гражданства, приобретающие гражданство Российской Федерации, в отношении которых обязательная государственная дактилоскопическая регистрация не проводилась».

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