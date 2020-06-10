Москва, 10 июня 2020, 08:25 — REGNUM Корпоративный интерес в российской элите может побороть здравый смысл, закон и справедливость, в связи с чем не факт, что актер Михаил Ефремов получит по заслугам за свое злодеяние, заявил политолог Виталий Третьяков в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».
По его словам, произошедшее с Ефремовым — не первый и не последний случай. Другое дело, по его словам, что этот вопиющий случай наложился на голосование по Конституции и на период выхода после коронавирусного карантина.
Напомним, что 8 июня актер театра и кино Михаил Ефремов, будучи в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, выехал на встречную полосу движения на своем автомобиле и убил своим автомобилем водителя «Газели», которая двигалась по своей полосе. Против Ефремова возбуждено уголовное дело, ему грозит до 12 лет тюрьмы.