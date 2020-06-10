Москва, , 08:25 — REGNUM Корпоративный интерес в российской элите может побороть здравый смысл, закон и справедливость, в связи с чем не факт, что актер Михаил Ефремов получит по заслугам за свое злодеяние, заявил политолог Виталий Третьяков в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

«У нас во власти дружеские и корпоративные связи побеждают то, что мы громко называем национальным интересом или государственными интересами. Я совсем не уверен, что, несмотря на очевидность ситуации, все будет по справедливости. Совсем не уверен», — заявил Третьяков.

По его словам, произошедшее с Ефремовым — не первый и не последний случай. Другое дело, по его словам, что этот вопиющий случай наложился на голосование по Конституции и на период выхода после коронавирусного карантина.

Напомним, что 8 июня актер театра и кино Михаил Ефремов, будучи в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, выехал на встречную полосу движения на своем автомобиле и убил своим автомобилем водителя «Газели», которая двигалась по своей полосе. Против Ефремова возбуждено уголовное дело, ему грозит до 12 лет тюрьмы.