Пермь, , 07:28 — REGNUM В Пермском крае в Заксобрание внесен на рассмотрение законопроект об изменении окладов работникам комиссий по делам несовершеннолетних в Перми. Документ предполагает увеличение оклада в среднем на 25%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального парламента.

Сейчас размер окладов для специалистов в Перми устанавливается как для городских округов с численностью от 90 до 120 тысяч человек.

По данным Пермьстата по состоянию на 1 января 2019 года численность населения столицы Прикамья составила 1,05 млн человек. В законопроекте предлагается установить размер должностных окладов для специалистов комиссий по делам несовершеннолетних Перми как для городских округов с численностью постоянного населения свыше 250 тысяч человек.